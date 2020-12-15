Рванувшие в Петербург на праздники туристы рискуют мерзнуть на улицах в поиске развлечений

В Петербурге туристы, которые все-таки решат приехать на новогодние праздники, рискуют провести одни из самых скучных каникул. Пока предпосылок к тому, что в первых числах января отменят коронавирусные ограничения, нет, а это значит, что гостям останется довольствоваться только короткими прогулками и коньками.

Пока массово свои поездки в Петербург на новогодние каникулы отменяют туристы, которые бронировали туры с экскурсиями. При этом намного реже от туров отказываются те, кто планировал решать, чем заниматься, на месте. В результате почти 100% клиентов, купившие туры с авиаперелетом, судя по всему, собираются приехать на праздники – потери при возврате билетов на самолет слишком большие.

Возникает вопрос, чем будут заниматься туристы в городе с временно полностью закрытой легальной туриндустрией.

Все стандартные развлечения в Петербурге в виде посещения музеев, театров, выставок и экскурсий отпадают – организации культуры будут закрыты до 10 января. Попасть не получится даже в Ленинградский зоопарк.

Те, кто решит рвануть в Петербург ради пеших прогулок по городу, также может оказаться в затруднительном положении. Зима, хоть и красивое, но не самое удобное для исследования города, время года. Длительные прогулки придется прерывать в поисках места, где можно будет согреться. Пока, по постановлению городского правительства, все заведения общепита в период с 30 декабря по 3 января будут закрыты.

Единственное, что останется гостям города, — проводить время в отелях и съемных квартирах. Попытка развлечь себя в кино также может закончиться провалом – никаких громких премьер в ближайшее время не ждут. Кроме того, не исключено, что и при походе на каток придется постоять в очереди. Количество посетителей ледовых площадок ограничено, а покататься захотят и скучающие на каникулах местные жители.

Как писала ранее Gazeta.SPb, петербургские власти настойчиво просили не приезжать туристов в этом году. Так городское правительство надеется стабилизировать эпидемиологическую обстановку.