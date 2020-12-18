Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпийские игры и ЧМ

Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпийские игры и ЧМ
Владимиру Путину запретили посещать Олимпиады. Фото: скриншот трансляции пресс-конференции президента

Российская Федерация намерена оспорить решение Спортивного арбитражного суда CAS, согласно которому президенту страны Владимиру Путину, равно как и всем российским чиновникам, запрещается посещать Олимпийские и чемпионаты мира.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал подобное решение абсолютным беспределом и отметил, что «это совершенно неприлично». По его словам, Россия оспорит это решение, оставлять ситуацию без внимания и без ответа никто не намерен, передает РИА Новости.

CAS ввел санкции против России по рекомендации WADA. Причиной стали вмешательства в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. В течение двух лет российские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ и с национальным гимном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России.

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