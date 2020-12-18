Суд вынес приговор по делу за стрельбу по бутылкам на Фонтанке

Суд вынес приговор по делу за стрельбу по бутылкам на Фонтанке
Суд вынес приговор. Фото: pixabay

Суд Адмиралтейского района Петербурга вынес приговор двум злоумышленникам, которые устроили стрельбу по бутылкам в центре города.

Инцидент произошел в марте у дома №98 по набережной реки Фонтанки. Злоумышленники десять раз выстрелили из огнестрельного оружия по бутылкам, установленным на пешеходной зоне, сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что таким образом они создали реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

В итоге владелец пистолета получил один год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года и с лишением права на приобретение, ношение и хранение оружия сроком на 2 года 6 месяцев. Второму фигуранта приговорили к двум годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 3 декабря в полицию позвонил петербуржец и сообщил о стрельбе во дворе дома №17 по улице Ольги Берггольц. По его словам, из пистолета стрелял мужчина, который был в компании с неизвестным.

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