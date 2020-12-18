В России не будут вводить госрегулирование цен на продукты

В России не будут вводить госрегулирование цен на продукты
Глава Минпромторга Денис Мантуров Мантуров отметил, что ввод госрегулирования цен "сломает" все принципы экономики. Фото: администрация Президента

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российские власти не планируют заключать соглашения по стабилизации цен на продукты питания и вводить госрегулирование цен.

По словам министра, власти даже не обсуждают таких вариантов, поскольку эта мера является вынужденной. «Мы не планируем ломать рыночные принципы», — подчеркнул министр.

Мантуров отметил, что ввод госрегулирования цен «сломает» все принципы экономики. Он утверждает, что это обернется негативными последствиями для производственной составляющей, поставщиков сырья, поставщиков техники и т.д.

Глава ведомства отметил, что заключение соглашений о снижении цен на сахар и подсолнечное масло было вынужденной мерой, продиктованной временем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский назвал способ «навести порядок» с ценами на продукты.

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