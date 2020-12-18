В Петербурге «прикрыли» сайты по продаже липовых справок об отсутствии COVID-19

В Петербурге &#171;прикрыли&#187; сайты по продаже липовых справок об отсутствии COVID-19
На сайтах продавались справки об отсутствии у человека коронавируса. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Два сайта по продаже липовых медицинских справок об отсутствии коронавируса и других заключений в Петербурге закрыли по решению суда.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, прокурор Ломоносовского района Ленобласти подал административные иски о признании информации, опубликованной на сайте, запрещенной на территории РФ.

На сайтах «vuzspravki.com» и «spb-spravkic.com» в свободном доступе продавались медицинские справки, заключения, результаты анализов для взрослых и детей. Документы изготавливались за один день и при необходимости задним числом. Посещение врача при этом, конечно же, не требовалось.

Также на сайтах продавались поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса.

Петродворцовый районный суд удовлетворил требования прокурора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали массово блокировать сайты, продающие поддельные справки об отсутствии коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб поддельная справка суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Метрополитен выпустит уникальные жетоны в честь 50-летия станций ...
Кронштадтские таможенники нашли «лишние» части подшипников на 2,5 ...
В Петербурге «прикрыли» сайты по продаже липовых справок об ...
В Петербурге до конца года появятся до 70 пунктов вакцинации от COVID-19
УФАС: Смольный необоснованно дал застройщику «Новые территории ...
Смягчение ограничений в Петербурге оказалось под угрозой: осталось 4% коек ...
В Ленобласти из аптек пропали антибиотики
Споры о плато, начало массовой вакцинации и противопоказания к ней: ...