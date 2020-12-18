Два сайта по продаже липовых медицинских справок об отсутствии коронавируса и других заключений в Петербурге закрыли по решению суда.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, прокурор Ломоносовского района Ленобласти подал административные иски о признании информации, опубликованной на сайте, запрещенной на территории РФ.
На сайтах «vuzspravki.com» и «spb-spravkic.com» в свободном доступе продавались медицинские справки, заключения, результаты анализов для взрослых и детей. Документы изготавливались за один день и при необходимости задним числом. Посещение врача при этом, конечно же, не требовалось.
Также на сайтах продавались поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса.
Петродворцовый районный суд удовлетворил требования прокурора.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали массово блокировать сайты, продающие поддельные справки об отсутствии коронавируса.