В Петербурге «прикрыли» сайты по продаже липовых справок об отсутствии COVID-19

На сайтах продавались справки об отсутствии у человека коронавируса. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На сайтах продавались справки об отсутствии у человека коронавируса. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Два сайта по продаже липовых медицинских справок об отсутствии коронавируса и других заключений в Петербурге закрыли по решению суда.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, прокурор Ломоносовского района Ленобласти подал административные иски о признании информации, опубликованной на сайте, запрещенной на территории РФ.

На сайтах «vuzspravki.com» и «spb-spravkic.com» в свободном доступе продавались медицинские справки, заключения, результаты анализов для взрослых и детей. Документы изготавливались за один день и при необходимости задним числом. Посещение врача при этом, конечно же, не требовалось.

Также на сайтах продавались поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса.

Петродворцовый районный суд удовлетворил требования прокурора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали массово блокировать сайты, продающие поддельные справки об отсутствии коронавируса.