Руководители «Гроссман Рус» остались без ретроавтомобилей из-за долгов по зарплате

Правоохранители изъяли ретроавтомобили и мотоциклы на 100 млн рублей. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Правоохранители изъяли ретроавтомобили и мотоциклы на 100 млн рублей. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Следователи во время обысков у руководителей компании «Гроссман Рус», которая входит в международную инжиниринговую группу Grossmann, изъяли ретроавтомобили и мотоциклы.

Как сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК Росии по Петербургу, обыски прошли в рамках расследования дела о невыплате зарплат и пособий. По версии следствия, с февраля по август текущего года руководители задолжали работникам сумму в размере более 20 млн рублей.

Следователи вместе с полицейскими наведались с обысками, в том числе по месту жительства двух подозреваемых, в Петербурге, Москве и Подмосковье. Начальников компании там не нашли, зато правоохранители изъяли ретроавтомобили и мотоциклы на 100 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы в Петербурге помогли женщине получить зарплату в 2,1 млн рублей.