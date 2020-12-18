Соединенные Штаты назвали Россию главной угрозой для господства на море

ВМС США считают Россию и Китай наиболее значительными угрозами для господства американского флота на море.

В отчете ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты под названием «Преимущество на море» говорится, что Белый дом собирается пресечь «агрессивные действия» российских и китайских властей, чтобы занять доминирующую позицию на ключевых международных морских путях, передает РИА Новости.

«Мы воочию наблюдаем их растущую искушенность и агрессивность», — отмечается в тексте отчета.

По мнению авторов доклада, Москве и Пекину не удалось «стать ответственными лидерами» которые смогли бы внести вклад в глобальную безопасность. Теперь Штаты называют их «решительными соперниками».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин рассказал о «флюидах на личном уровне» в отношениях с Китаем.