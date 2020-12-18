От коронавируса в Москве за сутки скончались 74 человека

От коронавируса в Москве за сутки скончались 74 человека
Коронавирус в Москве. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Статистика летальных случаев от коронавирусной инфекции в Москве увеличилась еще на 74 человека за прошедшие сутки. Накануне от вируса скончались 72 пациента.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на пятницу, 18 декабря, в Москве за весь период пандемии умерли от новой болезни 10 тыс. 317 пациентов. У каждого их них был подвержен диагноз «пневмония» и получен положительный тест на коронавирус.

Отметим, что России за весь период болезни зафиксировано свыше 2,7 млн случаев заражения инфекцией. Более 2,16 млн человек смогли победить коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сергей Собянин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Москве.

В московских больницах с коронавирусом находятся 13 тыс. пациентов. В целом, ситуация с инфекцией в городе остается тяжелой.

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