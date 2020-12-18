Кокорин улетел на Мальдивы, хотя «Спартак» не дал ему разрешения на отпуск

Кокорин улетел на Мальдивы, хотя «Спартак» не дал ему разрешения на отпуск
В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Футболист московского «Спартака» Александр Кокорин продолжит готовиться к возобновлению сезона на Мальдивах. Игрок покинул расположение команды.

Как сообщает Sport24, Кокорин оказался единственным игроком команды, которого не отпустили в отпуск. Руководство дало ему задание продолжать тренировки до 31 декабря. Однако представители игрока смогли убедить тренерский штаб о переносе места занятий, – с Москвы на Мальдивы.

В итоге, футболист улетел на острова 17 декабря. Его первая тренировка там назначена на 27 число.

Отметим, что на продолжении тренировок настаивали в тренерском штабе. Врачи же имели другое мнение, – они просили для игрока 2-3 недели покоя.

Напомним, что Кокорин не смог принять участие в матче против «Зенита» из-за жалоб на мышечные боли. На следующий день он улетел на Мальдивы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» обыграл «Спартак» дома со счетом 3:1.

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