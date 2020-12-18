В Петербурге детские коллективы самые опасные места для заражения Covid-19

В Северной столице проще всего подхватить коронавирус в детских и учебных коллективах. Именно эти места являются самыми опасными в городе.

Об этом сообщили в пятницу, 18 декабря, в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, передает АБН. Отмечается, что данные заведения в ведомстве назвали «рассадниками» коронавируса. В них можно подхватить не только новую инфекцию, но и другие простудные заболевания.

Кроме этого, на втором месте оказались организации, в которых проходят спортивные мероприятия. В комитете добавили, что один болеющий в таком месте, может заразить всех присутствующих.

Что касается мест общественного питания и торговых центров, то они заняли третье место в списке «рассадников».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что более 150 тыс. вакцин от коронавируса запросил Комздрав Петербурга.