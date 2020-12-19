Германия и Россия могут приступить к производству совместной вакцины

Германия и Россия могут приступить к производству совместной вакцины
Россия и Германия планируют производить вакцину от коронавируса совместно. Фото: sputnikvaccine.com

Страны обсудили производство совместного препарата против коронавирусной инфекции. Диалог между Россией и Германией прошел по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России, программа совместного производства была рассмотрена председателем Минздрава РФ Михаилом Мурашко и его немецким коллегой Йенсом Шпаном. Сам диалог инициировал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что в ходе разговора Михаил Мурашко выделил эффективность вакцины, а также рассказал об онлайн-платформе, где указаны данные вакцинированных. На это Йенс Шпан ответил тем, что в Германии готовы привлечь местные компании для совместного производства. Переговоры об этом будут проведены в ближайшее время.

Напомним, что на данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса, – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Байден и его супруга сделают прививки от коронавируса 21 декабря.

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