Байден и его супруга сделают прививки от коронавируса 21 декабря

Новоизбранный президент США Джозеф Байден и его супруга Джилл Байден примут участие в вакцинации от коронавируса 21 декабря.

Об этом сообщила советник политика Джен Псаки в пятницу, 18 декабря, пресс-пулу журналистов, включая сотрудников телекомпании CNN.

«Избранному президенту Джо Байдену и доктору Джилл Байден введут первую дозу вакцины Pfizer в понедельник в штате Делавэр», – заявила Псаки.

Отметим, что препарат Pfizer разработан американской и немецкой компаниями от коронавируса. Его эффективность составляет 95% после второй дозы. Применять препарат начали в США 14 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Джо Байден сообщил, что готовится к публичной вакцинации от коронавирусной инфекции. Политик отметил, что он не хотел был лезть за прививкой без очереди. Однако ему важно показать американцам, что вакцина безопасна. Для этого будет подготовлена публичная вакцинация.