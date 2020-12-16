Байден заявил, что он готовится к публичной вакцинации от Covid-19

Байден заявил, что он готовится к публичной вакцинации от Covid-19
Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: wikipedia.org

Штаб новоизбранного президента США Джозефа Байдена готовится к проведению публичной вакцинации политика от коронавирусной инфекции.

Об этом в среду, 16 декабря, заявил сам Джо Байден в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте, передает ТАСС.

Политик отметил, что он не хотел был лезть за прививкой без очереди. Однако ему важно показать американцам, что вакцина безопасна. Для этого будет подготовлена публичная вакцинация.

«Не хотел бы лезть без очереди, но также хочу продемонстрировать американцам, что (вакцина безопасна). Мы в данный момент занимаемся проработкой этого плана», – заявил Байден.

Напомним, что Байден уже заявлял ранее о своем желании привиться от коронавируса. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи посоветовал сделать это политику до инаугурации, которая пройдет 20 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США сделали первую прививку от коронавируса.

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