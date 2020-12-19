Рыжий из «Иванушек» бросил курить после заражения COVID

Рыжий из &#171;Иванушек&#187; бросил курить после заражения COVID
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Instagram

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что находится на самоизоляции после заражения COVID-19.

Новый пост певец опубликовал в своем Instagram. Он спросил своих подписчиков, как они собираются встречать Новый год, а также сделал яркое заявление.

«Я, например, бессимптомно переболел ковидом и бросил курить», — признался музыкант.

Певец не стал уточнять, подтвердился ли коронавирус у него официально или это только его теория.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус подхватил народный артист РФ Сергей Маковецкий. Он понял, что заразился, когда потерял обоняние.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Иванушки International" заражение коронавирусом инстаграм


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 19 декабря будет тепло и сыро
Субботним утром улицы Петербурга свободны от пробок
Разработчик «Спутника V» оценил влияние препарата на ...
В мире коронавирус подхватили более 75,6 млн человек
Рыжий из «Иванушек» бросил курить после заражения COVID
На Верности таксист влетел в припаркованный автомобиль и уехал с места ДТП
Стали известны новые тарифы на воду в Петербурге
Власти Петербурга опровергли слухи об ужесточении мер по COVID