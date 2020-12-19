Рыжий из «Иванушек» бросил курить после заражения COVID

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что находится на самоизоляции после заражения COVID-19.

Новый пост певец опубликовал в своем Instagram. Он спросил своих подписчиков, как они собираются встречать Новый год, а также сделал яркое заявление.

«Я, например, бессимптомно переболел ковидом и бросил курить», — признался музыкант.

Певец не стал уточнять, подтвердился ли коронавирус у него официально или это только его теория.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус подхватил народный артист РФ Сергей Маковецкий. Он понял, что заразился, когда потерял обоняние.