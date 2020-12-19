В доме на Кушелевской дороге нашли «резиновую» квартиру с мигрантами-нелегалами

В квартире обнаружили много спальных мест. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В квартире обнаружили много спальных мест. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские выявили факторы массового проживания мигрантов в ходе рейда в Калининском районе Петербурга. Они проверили более 3 тыс. квартир.

Рейд проводился в жилых домах города. 70 участковых проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. Стражи порядка обошли более 3,1 тыс. квартир в 21 жилом доме и выявили около 260 сдаваемых под наем помещений, законность аренды которых вызывала сомнения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в доме №7 на Кушелевской дороге правоохранители обнаружили «резиновую» квартиру с проживающими иностранными гражданами. А в соседней квартире был установлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

По данному факту возбудили дело. 18 мигрантов были доставлены в отдел полиции для привлечения к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за год количество мигрантов в России, в том числе в Петербурге, сократилось почти вдвое.