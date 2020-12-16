В России вдвое сократилось число мигрантов

За год количество мигрантов в России, в том числе в Петербурге, сократилось почти вдвое. Иностранные граждане массовом порядке продолжают уезжать из страны.

Ежегодно в России находятся от 9 до 11 млн мигрантов. На фоне коронавирусной пандемии и ограничений на международных границах в Северной столице в текущем году численность иностранных граждан постепенно снижалась и сейчас составляет 6,3 млн человек.

Как сообщили в МВД РФ, разрешение на временное проживание или вид на жительство есть примерно у миллиона человек. Большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минстрой предлагает упростить въезд в РФ мигрантам, работающим на стройках.