Минстрой предлагает упростить въезд в РФ мигрантам, работающим на стройках

Минстрой предлагает упростить въезд в РФ мигрантам, работающим на стройках
В большинстве регионов России ощущается нехватка рабочей силы на стройплощадках из-за массового отъезда мигрантов, спровоцированного пандемией COVID-19. Фото: pixabay

Министерство строительстов и ЖКХ России предложило правительству упростить въезд в страну для мигрантов, работающих на стройках.

Соответствующие инициативы уже согласованы с МВД, Минтруда и Роспотребнадзором, информирует пресс-служба Минстроя в понедельник, 14 декабря. Въезд при этом предлагают разрешить только организациям, которые могут обеспечить необходимый санитарно-эпидемиологический контроль.

Так, иностранцы должны будут не ранее чем за три дня до поездки предоставить отрицательный тест на COVID-19. Компании, принимающие мигрантов, в свою очередь, обязуются поставить их на миграционный учет и оформить трудовые отношения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января следующего года жительницам России официально разрешат работать на стройках. Женщинам станут доступны 30 различных профессий, которые ранее считались прерогативой мужчин.

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Минстрой предлагает упростить въезд в РФ мигрантам, работающим на стройках