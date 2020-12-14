Россиянкам позволят работать на стройках

Женщинам станут доступны более 30 профессий.

В России с 1 января 2021 года более 30 профессий станут доступны для женщин. Так, россиянки смогут работать на стройке и заменят таким образом мигрантов. Об этом сообщили в РИА Новости.

Отмечается, что женщины смогут выполнять многие работы на стройке, но их запретят привлекать к подъему и перемещению тяжестей вручную. Максимально допустимый вес предмета равняется 10 килограммам. Таким образом хотят восстановить гендерный дисбаланс и восполнить нехватку рабочей силы.

Эксперты подчеркивают, что женщины имеют право заниматься тем, что им нравится. Так, в некоторых профессиональных конкурсах они давно смогли доказать, что являются отличными специалистами в областях, которые раньше считались мужскими.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы составили «черный список» профессий и назвали самые престижные вакансии.