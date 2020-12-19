Попова спрогнозировала окончание пандемии COVID в России

Пандемия коронавируса в России может закончиться к весне, возможно раньше. Такой прогноз озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, следует соблюдать принятые меры безопасности — носить маски и перчатки в общественных местах, помнить о социальной дистанции и правилах личной гигиены.

Глава ведомства рассказала в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», представленном на телеканале «Россия-1», что ситуация с заболеваемостью COVID-19 зависит от каждого россиянина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анна Попова заявила о создании в России 26 вакцин от коронавируса. Над разработкой препаратов трудятся сотрудники 17 научных центров.