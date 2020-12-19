В посольстве США объяснили закрытие двух генконсульств в России

В американском посольстве дали комментарий по поводу закрытия генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге.

Как сообщает РИА Новости, представитель посольства заявил, что закрытие генконсульств не связано с эпидемиологической обстановкой в России. По словам дипломата, госдепартамент по консульствам в России принял соответствующее решение для оптимизации работы американской миссии в РФ.

В посольстве отметили, что несмотря на то, что закрытие генконсульств не имеет отношения к пандемии, продолжающийся кризис в сфере здравоохранения может повлиять на график выполнения решения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США намерены вводить санкции против «Северного потока-2» до остановки проекта. Об этом заявил американский сенатор Тед Круз.