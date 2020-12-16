В США намерены вводить санкции против «Северного потока-2» до остановки проекта

Планируемая протяжённость каждой из двух ниток газопровода «Северный поток — 2» — 1224 км. Карта: gazprom.ru

Планируемая протяжённость каждой из двух ниток газопровода «Северный поток — 2» — 1224 км. Карта: gazprom.ru

В Америке нацелены на остановку строительства «Северного потока-2». Новые санкции продуманы с точностью, которая позволит это сделать.

Об этом заявил американский сенатор Тед Круз, сообщает РИА Новости. Специалист оценил новые возможные санкции, направленные против газового проекта.

По словам сенатора, ограничения коснутся операций по строительству, затронут страховые компании, а также процесс сертификации газопровода. Тед Круз отмечает, что это позволит «с хирургической точностью не допустить окончания строительства».

Кроме этого, политик выразил мнение, что проект «никогда не будет запущен». Он считает, что в США продолжат оказывать давление на этот проект.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Северный поток-2» почти на 100% обеспечен финансированием. Средства выделили «Газпром» и европейские партнеры компании.