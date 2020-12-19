На Комендантском застрявшая на рейсах иномарка спровоцировала пробку из трамваев

Вечером 19 декабря Петербурге на Комендантском проспекте произошел дорожный инцидент, который стал причиной пробки.

По словам очевидцев, иномарка застряла на трамвайных путях возле торгового комплекса «Атмосфера».

В результате происшествия остановились трамваи в сторону «Пионерской».

«Вот такой одарённый субъект на Фокусе застрял на рельсах около Атмосферы на Комендантском. Трамваи в сторону Пионерской встали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности инцидента устанавливаются. Пассажирам трамвая придется выбирать другой маршрут.

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