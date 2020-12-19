На Комендантском застрявшая на рейсах иномарка спровоцировала пробку из трамваев

На Комендантском застрявшая на рейсах иномарка спровоцировала пробку из трамваев
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 декабря Петербурге на Комендантском проспекте произошел дорожный инцидент, который стал причиной пробки.

По словам очевидцев, иномарка застряла на трамвайных путях возле торгового комплекса «Атмосфера».

В результате происшествия остановились трамваи в сторону «Пионерской».

«Вот такой одарённый субъект на Фокусе застрял на рельсах около Атмосферы на Комендантском. Трамваи в сторону Пионерской встали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности инцидента устанавливаются. Пассажирам трамвая придется выбирать другой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси. Водитель влетел в припаркованную машину.

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