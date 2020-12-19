Врачи перечислили признаки «коронавирусного» кашля

Доктор Нейт Фавини назвал характерным отличием кашля при коронавирусе отсутствие мокроты.

Он отметил, что вне зависимости от интенсивности кашель при коронавирусной инфекции является сухим, сообщает BestLife.

Аллерголог Сара Нараян отметил, что сухой кашель может тоже быть симптомом аллергии, астмы и других заболеваний. Но для аллергии кашель может сопровождаться зудом и проходит после приема антигистаминных препаратов, а для кашля при астме характерны хрипы, которые не свойственны кашлю при заражении коронавирусом.

По последним данным, с начала пандемии в России зарегистрировано 2 819 429 случаев коронавируса, вылечилось 2 254 742 пациента, число смертельных исходов достигло 50 347.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря. Нескольких педагогов вакцинируют чуть позднее: кто-то пришел с насморком, а кто-то с повышенным давлением.