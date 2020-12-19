МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти

Жителей Ленобласти предупредили об опасных погодных условиях в ночь и утро 20 декабря. Региональное ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение.

В некоторых районах ожидается плотный туман, понижающий видимость на 500 метров и более. На дорогах увеличивается риск повышения возникновения ДТП. Соблюдать осторожность следует и пешеходам.

По статистике, более трети наиболее серьезных аварий происходят в условиях резкого снижения видимости во время тумана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря. Нескольких педагогов вакцинируют чуть позднее: кто-то пришел с насморком, а кто-то с повышенным давлением.