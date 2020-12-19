МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти
Ожидается плотный туман. Фото: pixabay

Жителей Ленобласти предупредили об опасных погодных условиях в ночь и утро 20 декабря. Региональное ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение.

В некоторых районах ожидается плотный туман, понижающий видимость на 500 метров и более. На дорогах увеличивается риск повышения возникновения ДТП. Соблюдать осторожность следует и пешеходам.

По статистике, более трети наиболее серьезных аварий происходят в условиях резкого снижения видимости во время тумана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря. Нескольких педагогов вакцинируют чуть позднее: кто-то пришел с насморком, а кто-то с повышенным давлением.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гололедица ленобласть мчс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Развеян миф о пользе зеленых овощей и фруктов
Гендиректор «Сочи» отреагировал на возможное возвращение Кокорина
МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти
Врачи перечислили признаки «коронавирусного» кашля
В Петербурге потеплеет до +4 градусов
«Как ни крути, это целая эпоха»: Водонаева прокомментировала ...
Экс-солистка «Ленинграда» раскритиковала Шнурова за вопрос Путину
Спасатели потушили пожар на Индустриальном проспекте