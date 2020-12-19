Ученые выяснили, что коронавирус может проникать в геном человека

Ученые выяснили, что коронавирус может проникать в геном человека
Сейчас наблюдается рост заболеваемости. Фото: Pixabay

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что коронавирус обладает способностью проникать в геном человека.

Для того, чтобы узнать, может ли геном РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК, исследователи добавили ген обратной транскриптазы (ОТ) — фермента, превращающего РНК в ДНК, в человеческие клетки — и культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2. Точно также работает ВИЧ-инфекция, сообщает РИА Новости.

Это объясняет положительные ПЦР-тесты на коронавирус у тех, кто уже переболел коронавирусом.

По последним данным, с начала пандемии в России зарегистрировано 2 819 429 случаев коронавируса, вылечилось 2 254 742 пациента, число смертельных исходов достигло 50 347.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря. Нескольких педагогов вакцинируют чуть позднее: кто-то пришел с насморком, а кто-то с повышенным давлением.

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