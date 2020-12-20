США побили антирекорд, выявив за сутки более 400 тысяч зараженных коронавирусом

США побили антирекорд, выявив за сутки более 400 тысяч зараженных коронавирусом
США лидируют по числу зараженных Фото: Pixabay

В Соединенных Штатах выявлено более 400 тыс. случаев коронавируса за сутки, что почти на 150 тыс. больше предыдущего максимума.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за 19 декабря зарегистрировали 403 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях.

Прошлый рекорд был зафиксирован 11 декабря (244 011 зараженных).

Всего с начала пандемии в США зафиксировали более 17,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 313 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря. Нескольких педагогов вакцинируют чуть позднее: кто-то пришел с насморком, а кто-то с повышенным давлением.

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