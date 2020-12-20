Врач рассказал, у кого коронавирус протекает тяжело

Сосудистый хирург Амиран Демуров рассказал, что пожилые люди, а также люди с лишним весом, диабетом и другими хроническими заболеваниями входят в группу риска тяжелого течения коронавируса.

«Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции. Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет», – отметил он.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 819 429 случаев заражения, выздоровело 2 254 742 пациентов, умерло 50 347 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге первые 120 школьных педагогов приняли участие в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились от ковида в пятницу, 19 декабря. Нескольких педагогов вакцинируют чуть позднее: кто-то пришел с насморком, а кто-то с повышенным давлением.