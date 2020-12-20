Ученые обнаружили новое необычное свойство коронавируса

Неизвестно, как долго коронавирус остается в клетках зараженного. Фото: pixabay

Неизвестно, как долго коронавирус остается в клетках зараженного. Фото: pixabay

Стало известно о новой необычной способности коронавируса. Ученые Массачусетского технологического института пришли к выводу, что коронавирус способен встраиваться в геном инфицированного.

Согласно исследованию, опубликованном на портале bioRxiv, похожей особенностью обладает ВИЧ. Неизвестно, как долго коронавирус остается в клетках зараженного. Это позволило сделать вывод, что случаи, когда у выздоровевших пациентов результат теста на коронавируса показывал положительный результат.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 819 429 случаев заражения, выздоровело 2 254 742 пациентов, умерло 50 347 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.