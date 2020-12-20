Ученые из США нашли способ избавиться от ненужных мыслей

Американские специалисты нашли способ избавления от мешающих мыслей. При этом ученые из Колорадо признают, что этот метод показывает не самую высокую эффективность.

Исследователи пришли к выводу, что избавиться от ненужных размышлений можно, только заняв мозг какими-то другими мыслями. Свою теорию они проверили экспериментальным путем: 60 человек попросили в течение 4 секунд смотреть на разные картинки и не думать ни о чем, кроме анализа изображений.

Добровольцам предложили усилием воли подавлять мысли или заменять их другими. Оказалось, что очистка или замена предмета размышлений дается легче, однако менее эффективна, тогда как подавление негативных мыслей работает лучше, хотя и требует более длительного подхода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, как установили ученые, каждые 27,5 млн лет на Земле происходит массовое вымирание всего живого.