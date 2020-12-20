На проспекте Славы таксист сбил курьера на велосипеде

На проспекте Славы таксист сбил курьера на велосипеде
Место происшествия. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В воскресенье, 20 декабря, на пересечении проспекта Славы и Пражской улицы во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль сервиса такси сбил курьера службы доставки еды на велосипеде.

По словам очевидцев, такси сбило курьера, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Свидетели произошедшего отметили, что все остались живы.

«Таксист сбил доставщика еды на пешеходном переходе, через проспект Славы в створе Пражской улицы. Все живы. Доставщик еды двигаться по пешеходному переходу на велосипеде», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и бригада реанимации. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Выборгской набережной произошло ДТП с участием трех машин. В результате столкновения пострадали два человека. Полиция проводит проверку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Понтонном мигрант надругался над 13-летней школьницей
На проспекте Маршала Жукова не смогли разъехаться Nissan и Jeep
На улице Коммуны Volkswagen врезался в припаркованный Nissan
Спецборт МЧС доставит из Читы в Петербург месячного малыша с пороком сердца
На проспекте Славы таксист сбил курьера на велосипеде
Ученые объяснили, почему ношение масок не может остановить пандемию
ДТП на улице Грота спровоцировало пробку
Виктория Бекхэм отравилась ртутью в погоне за идеальной фигурой