На проспекте Славы таксист сбил курьера на велосипеде

В воскресенье, 20 декабря, на пересечении проспекта Славы и Пражской улицы во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль сервиса такси сбил курьера службы доставки еды на велосипеде.

По словам очевидцев, такси сбило курьера, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Свидетели произошедшего отметили, что все остались живы.

«Таксист сбил доставщика еды на пешеходном переходе, через проспект Славы в створе Пражской улицы. Все живы. Доставщик еды двигаться по пешеходному переходу на велосипеде», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и бригада реанимации. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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