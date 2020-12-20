На улице Коммуны Volkswagen врезался в припаркованный Nissan

На улице Коммуны Volkswagen врезался в припаркованный Nissan
ДТП на улице Коммуны. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 20 декабря, у дома №26/1 на улице Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, автомобиль марки Volkswagen врезался в припаркованную машину марки Nissan.

«На Коммуны у дома 26-1 Фольксваген Яндекса врезался в припаркованный Мурано», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информация о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Выборгской набережной произошло ДТП с участием трех машин. В результате столкновения пострадали два человека. Полиция проводит проверку.

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