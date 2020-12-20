В Кудрово две легковушки устроили лобовое столкновение

В воскресенье, 20 декабря, на Европейском проспекте в Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«Как это возможно в принципе, Кудрово, Европейский проспект «глаза в глаза»», — сообщала о том, что в группе» ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным фото, одна из машин выехала на полосу встречного движения. Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Выборгской набережной произошло ДТП с участием трех машин. В результате столкновения пострадали два человека. Полиция проводит проверку.