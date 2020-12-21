Продуктовые карточки для малоимущих могут появиться в России

Продуктовые карточки для малоимущих могут появиться в России
В России предложили выдавать продуктовые карточки малоимущим. Фото: Pixabay

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила, что малоимущие нуждаются в продуктовых карточках и социальном питании в связи с подорожанием базовых продуктов питания.

Как сообщает РИА Новости, Оглоблина обратилась с соответствующей инициативой в кабинет министров. Она назвала недопустимым рост цен на базовые продукты в условиях снижения заработных плат и роста уровня безработицы.

Она напомнила, что российские власти взяли на контроль ситуацию с повышением цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Однако, по словам общественницы, соглашение истекает через три месяца, после чего стоимость товаров вновь будет устанавливать рынок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не будут вводить госрегулирование цен на продукты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
подсолнечное масло продукты рост цен сахар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Продуктовые карточки для малоимущих могут появиться в России
Новый штамм коронавируса распространяется по Дании, Нидерландам и Австралии
Семью с ребенком жестко избили на детской площадке в Петербурге
Аэропорт Пулково в понедельник работает без задержек и отмен
В Пулково в понедельник нет отмененных и задержанных рейсов
Бензема побил достижение Роналду
В Москве расширили список на вакцинацию от коронавируса
Британские власти больше не могут контролировать ситуацию с коронавирусом