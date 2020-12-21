Продуктовые карточки для малоимущих могут появиться в России

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила, что малоимущие нуждаются в продуктовых карточках и социальном питании в связи с подорожанием базовых продуктов питания.

Как сообщает РИА Новости, Оглоблина обратилась с соответствующей инициативой в кабинет министров. Она назвала недопустимым рост цен на базовые продукты в условиях снижения заработных плат и роста уровня безработицы.

Она напомнила, что российские власти взяли на контроль ситуацию с повышением цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Однако, по словам общественницы, соглашение истекает через три месяца, после чего стоимость товаров вновь будет устанавливать рынок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не будут вводить госрегулирование цен на продукты.