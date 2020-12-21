«Газпром» расторг контракт с подрядчиком на обустройство «Лахта центра»

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"Лахта Центр" по-прежнему стоит пустым. Фото: "Газпром"

В Петербурге «Газпром» расторг соглашение с подрядчиком на обустройство офисных помещений в небоскребе «Лахта центр».

Как сообщает 47news, глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался от услуг этого подрядчика еще на прошлой неделе, 16 декабря. Отмечается, что подрядчик давали срок до 25 декабря, чтобы предоставить информацию о понесенных затратах и подтверждающие первичные документы.

Большинству сотрудников «Газстройпром» и его субподрядчикам придется освободить территорию. Рабочим, которые участвовали в обустройстве, придется искать новую работу.

Здание «Лахта центра» по-прежнему стоит пустым. Внутри до сих пор нет инженерных коммуникаций, сантехники и отделки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд вынес решение по Охтинскому мысу: «Газпром» продолжит застраивать, а градозащитники — отстаивать стоянку неолита.

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