Гинцбург рассказал, когда можно будет прививать «Спутником V» людей старше 60 лет

Гинцбург рассказал, когда можно будет прививать &#171;Спутником V&#187; людей старше 60 лет
Вакцина Спутник V. Фото: sputnikvaccine.com

Россияне старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции после Нового года. Об этом рассказал директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, до конца года в стране должны завершить исследования препаратана возрастных группах. После в регистрационное удостоверение указанной вакцины внесут разрешение использовать ее от 18 лет и без ограничения возраста.

Специалист также признался в программе «Эпидемия с Антоном Красовским» на YouTube, что в свои 68 лет он уже сделал прививку от Covid-19.

Напомним, что в ноябре в Центре имени Гамалеи заявили, что эффективность «Спутника V» превышает 95%. В Минздраве случаи заражения коронавирусом среди привитых россиян отмечают, что причиной этого мог стать не успевший сформироваться иммунитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса.

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