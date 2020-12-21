Юные петербуржцы увидят «Праздник новогодней елки» в онлайн-формате

Ледовое представление можно будет посмотреть на сайте в любое время в период с 27 декабря по 10 января. Фото: сайт Елка. СПБ

Ледовое представление можно будет посмотреть на сайте в любое время в период с 27 декабря по 10 января. Фото: сайт Елка. СПБ

В этом году в Петербурге для учеников начальных классов пройдет традиционный «Праздник новогодней елки», однако увидеть представление можно будет только в онлайн-формате.

Для юных горожан подготовили кино-спектакль «Снежная королева» с интеграцией ледового шоу. Главную роль в постановке исполнила олимпийская чемпионка по фигурному катанию и заслуженный мастер спорта Елена Бережная.

Как сообщили в пресс-службе комитета по культуре, 238 тыс. учеников 1-4 классов получат книжку-раскраску по мотивам спектакля и набор цветных карандашей.

Представление можно будет посмотреть онлайн в любое время с 27 декабря по 10 января, сканировав QR-код с книжки-подарка. На телевидении зимнюю сказку покажут 27 и 31 декабря.

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