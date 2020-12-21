Нарушившие ПДД водители спровоцировали более 300 аварий в Петербурге в ноябре

Всего за ноябрь в Петербурге было зарегистрировано 390 дорожно-транспортных происшествий, причем большинство из них произошли из-за нарушений водителями ПДД.

Об этом сообщили в городском комитете по информатизации и связи. По данным ГИБДД, за ноябрь произошло 344 дорожные аварии из-за нарушений ПДД. Это составляет 88% от общего количества.

За указанный период жертвами ДТП стали 12 человек, еще 448 человек были госпитализированы. С начала года в городе произошло более 4,7 тыс. аварий.

Также сообщается, что в ноябре дорожные камеры зафиксировали более 150 тыс. нарушений. Самыми частыми стали нарушения скоростного режима (93%), нарушения требований остановки/стоянки и проезд на красный свет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка полностью лишилась крыши после жесткого ДТП на Отрадненском шоссе.