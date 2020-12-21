У доходных домов купца Утина на Галерной сменился владелец

У доходных домов купца Утина на Галерной сменился владелец
Точное назначение домов неизвестно, однако, вероятнее всего, после реконструкции в них будет расположены элитные апартаменты. Фото: citywalls.ru

Дома №20 и №22 по Галерной улице в Северной столице сменили владельца. Теперь собственником исторических построек является группа компаний «Еврострой» — девелопер элитной недвижимости.

В комплекс зданий, приобретенный застройщиком, входит три четырёхэтажных дома общей площадью 11,6 тысяч квадратных метров. По предположениям экспертов, бывшие доходные дома, скорее всего, превратят в элитную недвижимость. В самом «Еврострое» отмечают, что первостепенной задачей компании является сохранение и восстановление исторических объектов, чем организация и планирует заняться.

О точном назначении домов говорить пока рано, передает «Коммерсантъ — Санкт-Петербург» слова представителей «Евростроя». Отметим, что комплекс зданий был возведен в 1860-х годах и принадлежал купцу первой гильдии Исааку Уткну.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» расторг договор с подрядчиком на обустройство «Лахта Центра».

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