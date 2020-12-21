Петербургского бизнесмена отправили в колонию на 19 лет из-за организации убийства ради чужой жены

Сам преступник отрицает свою причастность к произошедшему. Фото: pixabay

Сам преступник отрицает свою причастность к произошедшему. Фото: pixabay

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил Габила Асадова к 19 годам заключения в колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в организации убийства на почве ревности.

По данным объединенной пресс-службы судов Северной столицы, в 2012 году господин Асадов, испытывая личную неприязнь к будущей жертве, решил заказать его убийство. Причиной столь отрицательного отношения преступника объяснялась тем, что он ревновал жену своего оппонента к нему.

В итоге 29 июля 2012 года исполнитель, находясь на Северном проспекте, избил потерпевшего, нанеся ему смертельные травмы. За «работу» киллер получил 200 тысяч рублей. Суд признал Асадова виновным и отправил в колонию, в общей сложности, на 19 лет. При этом сам преступник отрицает свою причастность к произошедшему.

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