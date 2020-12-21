Почти половина пациентов с COVID-19 страдают от недостатка кальция

Руководитель Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева заявила, что в 40% случаев у пациентов с коронавирусом, попавших в больницу, диагностируют недостаток кальция.

По словам специалиста, у зараженных наблюдалось резкое снижение количества необходимого организму микроэлемента. Это касается пациентов, переносящих коронавирус в тяжелой или среднетяжёлый форме. При этом никаких симптомов гипокальцемии (недостатка кальция) или дефицита витамина D у пациентов, как правило, не выявляли.

Мокрышева также добавила, что у всех пациентов с подобной клинической картиной, кроме прочего, фиксируется низкая сатурация. Отметим, что с этим симптомом сталкиваются многие больные COVID-19, особенно при существенном поражении легких.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прием витаминов может быть опасным при коронавирусе и других вирусных заболеваниях.