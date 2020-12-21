Глава Роспотребнадзора рассказала о двоякой ситуации с коронавирусом в Петербурге

Глава Роспотребнадзора рассказала о двоякой ситуации с коронавирусом в Петербурге
Врачи работают на пределе возможностей. Фото: ЗВО

В Северной столице главный санитарный врач города Наталия Башкетова рассказала о том, в каком состоянии находится Петербург с коронавирусом перед Новогодними праздниками. Об этом специалист поделилась в эфире телеканала «78» в программе «Открытая студия».

По словам Наталии Башкетовой, ситуация с коронавирусом в городе двоякая. На медучреждения возложена большая нагрузка, а с другой стороны, – нет резкого прироста количества новых случаев.

«Мы «стоим» вторую неделю, застопорились на больших цифрах — 3700-3800 случаев ежедневно, 70 на 100 тысяч населения, но в то же время мы не растём, это обнадеживает», – заявила глава Роспотребнадзора.

Кроме этого, она считает, что зимние каникулы могут привести к новому всплеску больных. Так уже было в ноябре, когда у школьников закончились двухнедельные каникулы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов назвал уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге высоким, но контролируемым.

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