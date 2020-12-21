Новый штамм коронавируса появился на Украине

Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса добрался и до Украины. Как минимум один пациент уже перенес болезнь.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на врача-инфекциониста Виктора Петрова. Отмечается, что по словам специалиста, пациент регулярно ездит на заработки в Чехию, где и мог подхватить данный штамм. Кроме этого, мужчина уже перенес инфекцию.

Также врач-инфекционист заявил, что мутация вируса была обнаружена и в Закарпатье. Там выявлены случаи заражений.

«Мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса», – рассказал Виктор Петров.

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