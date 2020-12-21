Коронавирус унес жизни 71 пациента в Москве за сутки

Количество погибших от коронавирусной инфекции в Москве выросло на 71. Всего в столице за время пандемии умерли более 10 тыс. человек.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе на понедельник, 21 декабря, в Москве скончался 71 человек за сутки, у которого был подтвержден диагноз «пневмония», а также получен положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Отметим, что с начала пандемии от вируса умерли 10 тыс. 540 москвичей. Всего в городе выявлено 743 тыс. 697 случаев заражения инфекцией. За последние сутки болезнь подхватили 7 тыс. 797 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам мэра Москвы Сергея Собянина, около половины врачей столицы переболели коронавирусом. Однако точные цифры градоначальник не назвал.