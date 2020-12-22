На потушивших «Вечный огонь» на Марсовом поле хулиганов открыли уголовное дело

Вечный огонь на Марсовом поле был закидан снегом. Фото: pixabay

Вечный огонь на Марсовом поле был закидан снегом. Фото: pixabay

Полиция Центрального района Петербурга открыла уголовное дело после того, как неизвестные хулиганы закидали снегом «Вечный огонь» на Марсовом поле.

Как стало известно COVID-19, все произошло вечером 17 декабря на мемориале «Борцам Революции», расположенном на Марсовом поле. Двое неизвестных забросали снегом газовую горелку «Вечного огня» и сбежали. Горение вскоре восстановили. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В понедельник, 21 декабря, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две девочки закидали снегом Вечный огонь в Красном Селе и попали в полицию. Местный житель проходил мимо Вечного огня и заметил, что пламя потушено и пахнет газом.