ДТП под Отрадным унесло жизнь пассажирки автомобиля

В Кировском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и двое пострадали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ДТП произошло в понедельник утром 21 декабря на 18 километре автотрассы «Ульяновка — Отрадное». По предварительной информации, 58-летний мужчина, находясь за рулем «ИЖ», при повороте налево не предоставил преимущество в проезде и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Chevrolet Cruze. За рулем иномарки сидел 45-летний житель города Никольское. В ДТП погибла 63-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Водитель «ИЖа» с тяжелыми травмами попал в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутренней стороне КАД в Петербурге столкнулись пять машин. Есть пострадавшие, пробка продолжает расти.