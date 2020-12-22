Полиция ищет поджигателей парикмахерской в Мурино

Полиция ищет поджигателей парикмахерской в Мурино
Пожарные и спасатели ликвидируют последствия ЧП. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Неизвестные подожгли парикмахерскую в Мурино во Всеволожском районе Ленобласти.

Она закинули «коктейль Молотова» в окно помещения и скрылись. Возбуждено уголовное дело. Как стало известно gazeta.spb.ru, с места происшествия поджигатели скрылись на квадроцикле.

Злоумышленниками грозят принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет. Инцидент произошёл в ночь на 20 ноября на проспекте Авиаторов Балтики, 7. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники уголовного розыска задержали жителя города Ломоносов, который подозревается в поджоге автомобиля «Ниссан Кашкай», принадлежащего 39-летнему риэлтору.

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