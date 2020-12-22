Безымянный полуостров в Петроградском районе планируют застроить спортивными объектами

В Санкт-Петербурге начинаются общественные обсуждения проекта планировки территории безымянного полуострова в Петроградском районе.

Как сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре, речь идет о полуострове, ограниченном набережной Гребного канала, а также береговыми линиями Гребного канала, реки Большой Невки и реки Средняя Невка.

Согласно проекту, на полуострове планируется разместить спортивные клубы, спортивные залы, спортивные сооружения для занятия водными видами спорта, а также спортивную базу.

Документацию подготовил ООО «Институт проектных решений «ИПР» по заказу ООО «Крестовский клаб».

Общественные обсуждения продлятся до 26 февраля следующего года.

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