Безымянный полуостров в Петроградском районе планируют застроить спортивными объектами

Безымянный полуостров в Петроградском районе планируют застроить спортивными объектами
Проект планировки полуострова предполагает размещение спортивных объектов. Фото: google.maps

В Санкт-Петербурге начинаются общественные обсуждения проекта планировки территории безымянного полуострова в Петроградском районе.

Как сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре, речь идет о полуострове, ограниченном набережной Гребного канала, а также береговыми линиями Гребного канала, реки Большой Невки и реки Средняя Невка.

Согласно проекту, на полуострове планируется разместить спортивные клубы, спортивные залы, спортивные сооружения для занятия водными видами спорта, а также спортивную базу.

Документацию подготовил ООО «Институт проектных решений «ИПР» по заказу ООО «Крестовский клаб».

Общественные обсуждения продлятся до 26 февраля следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный заплатит 23 млн рублей за создание проекта реконструкции подходов к Цимбалинскому мосту.

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