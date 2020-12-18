Смольный заплатит 23 млн рублей за создание проекта реконструкции подходов к Цимбалинскому мосту

Смольный заплатит 23 млн рублей за создание проекта реконструкции подходов к Цимбалинскому мосту
В Петербурге реконструируют подходы к Цимбалинскому путепроводу. Фото: google.maps

Петербургские власти ищут подрядчика, который займется проектированием реконструкции подходов к Цимбалинскому путепроводу. Конкурс объявило ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, речь идет об участке улицы Цимбалина от Белевского проспекта до улицы Седова. Цена контракта составляет почти 23 млн рублей.

Победившему подрядчику предстоит создать проектную документацию по объекту, обследовать земли и провести имущественно-правовую инвентаризацию участков. Все проектные решения нужно будет согласовать с проектами по реконструкции путепровода, которые заказывает ОАО «РЖД».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что не хватило денег: РЖД три года откладывает реконструкцию опасного перехода на станции Ручьи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
конкурс новости СПб реконструкция цимбалинский путепровод


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге поручили активизировать уборку пешеходных дорожек в садах и скверах
Актер фильма «Белое солнце пустыни» Александр Массарский ...
Смольный заплатит 23 млн рублей за создание проекта реконструкции подходов ...
Руководители «Гроссман Рус» остались без ретроавтомобилей из-за ...
АК «Россия» выполнит на новогодние праздники разовые рейсы в ...
Метрополитен выпустит уникальные жетоны в честь 50-летия станций ...
Кронштадтские таможенники нашли «лишние» части подшипников на 2,5 ...
В Петербурге «прикрыли» сайты по продаже липовых справок об ...