Смольный заплатит 23 млн рублей за создание проекта реконструкции подходов к Цимбалинскому мосту

Петербургские власти ищут подрядчика, который займется проектированием реконструкции подходов к Цимбалинскому путепроводу. Конкурс объявило ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, речь идет об участке улицы Цимбалина от Белевского проспекта до улицы Седова. Цена контракта составляет почти 23 млн рублей.

Победившему подрядчику предстоит создать проектную документацию по объекту, обследовать земли и провести имущественно-правовую инвентаризацию участков. Все проектные решения нужно будет согласовать с проектами по реконструкции путепровода, которые заказывает ОАО «РЖД».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что не хватило денег: РЖД три года откладывает реконструкцию опасного перехода на станции Ручьи.