В 2020 году в авариях на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли 19 детей

За минувшие месяцы 2020 года на территории Петербурга и Ленинградской области произошло почти 700 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 19 детей погибли и 768 детей пострадали.

По информации управления ГИБДД по городу и области, на дорогах регионов уменьшилось количество ДТП с участием детей-пешеходов — в 277 ДТП погибли 6 юных пешеходов и еще 238 детей получили травмы. Основной причиной таких происшествий стало нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов и внутридворовой территории.

Также упало количество аварий, в которых пострадали несовершеннолетние пассажиры — в 328 авариях погибли 10 детей и пострадали 385 детей.

Кроме того, в городе и области снизилось количество ДТП с участием детей на велосипедах — в 65 авариях погибли 2 ребенка и пострадали 63.

В ГИБДД добавили, что за этот год погиб один несовершеннолетний водитель, еще 34 ребенка-водителя пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нарушившие ПДД водители спровоцировали более 300 аварий в Петербурге в ноябре.