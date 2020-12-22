Суд Петербурга разрешил бывшему участнику «Дома-2» вернуться в Россию

Бывший участник популярного шоу «Дом-2» Игорь Русанов оспорил в суде запрет на въезд на территорию России от ГУ МВД России по Петербургу, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Участник телешоу узнал о запрете, действующем до 16 февраля 2020 года, когда пытался пересечь границу в сентябре. Такое решение приняли в главке МВД в мае 2019 года из-за неоднократного привлечения Русанова к административной ответственности.

Истец утверждал в суде, что запрет полиции следует отменить, поскольку он уже более 20 лет проживает в России. Кроме того во время телепроекта «Дом-2» он женился, брак был зарегистрирован 14 февраля 2020 года на Сейшельских островах.

Русанов заявил, что твердо намерен проживать с супругой в России. Кроме того, два года назад он купил долю в уставном капитале ООО «Кафе на Грибоедова» и вовремя платит налоги.

Участник телешоу полагал, что в его случае очевидна несоразмерность вмешательства в личную жизнь, а «выдворение оседлого мигранта приводит к нарушению его права на уважение частной жизни».

Смольнинский районный суд удовлетворил иск гражданина Украины, признав незаконным и отменив решение полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2».